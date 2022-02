Alica je mladá mamička, má ročnú dcérku Jaroslavu aktuálne je na materskej dovolenke. Štvrtok bol deň, keď mala práve ona zahviezdiť so svojím menu. A hoci sa snažila, štvorica ju poriadne skritizovala. Alica po návale negatívnych slov už iba ledva predychávala a potom vybuchla. Nervovo sa totálne zrútila a okamžite jej museli doniesť papierové vrecko, aby do neho dýchala. Do toho sa rozplakala a ostatní sa len mlčky prizerali, čo sa deje. Po chvíli dokonca zutekala od stola. Po chvíli za ňou do izby vybehla Barbora, ktorá ju upokojila a Alica sa nakoniec vrátila medzi ostatných.

Michal Papánek (vpravo), Barbora Balúchová (v bielom) a Alica (v strede) varia v šou Bez servítky. Zdroj: tv joj

