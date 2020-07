Eriku Judínyovú vyspovedali moderátori v markizáckom Teleráne. Ako prebiehalo celé jej tehotenstvo? Keďže už nemá 20, bola oveľa viac opatrnejšia? ,,Samozrejme, vzhľadom na vek aj ja som bola vo väčšej pozornosti a pohotovosti, ale celé moje tehotenstvo bolo pohodové a bezproblémové. Za celých 9 mesiacov mi nebolo ani raz zle. Všetky výsledky boli v poriadku," priznala Erika, ktorá reláciu Smotánka pripravovala a natáčala aj v čase, keď už čakala Ellu.

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný na prechádzke a kočíkovaní ich novo narodenej dcéry Elly v bratislavskom Horskom parku. Zdroj: EMIL VAŠKO

,,Ja som ani pred tým nežila takým spôsobom života, ktorý by mohol ohrozovať moje dieťatko, ale samozrejme, tá práca v televízii je trochu hektická, ale neponocovali sme, dodržiavali sme a dodržiavame všetky zásady zdravého životného štýlu, čiže naplno som pracovala a vďaka tomu, že Ella mi nerobila žiadne problémy, tak som tú prácu nemusela nijakým spôsobom obmedzovať. Až kým prišla korona. Tá náš v podstate zachránila, bolo to pre mňa aj dobre, že už v tom vyššom štádiu tehotenstva som zostala doma. Lebo ako sa poznám, určtie by som pracovala ďalej až do pôrodu (smiech)," pokračovala mamina malej Elly.

Keďže blondínka čakala svoje prvé vytúžené bábätko vo vyššom veku, boli lekári obozretnejší a mala aj častejšie kontroly? ,,Samozrejme, spravili mi kompletnú diagnostiku, či je všetko v poriadku s bábätkom, o to bola tá opatrnosť väčšia, ale inak vzhľadom k tomu, že som nemala žiadne problémy, tak tie kontroly prebiehali úplne štandardne. Nijako sa to nevymykalo žiadnym štandardom. Naozaj to tehotenstvo bolo pohodové, neviem, čím som si to takto zaslúžila, ale som veľmi vďačná a najmä za to, že maličká je zdravá a v poriadku," povedala otvorene v Teleráne.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Erika rodila cisárskym rezom. Ako dlho sa potom zotavovala? ,,Rodila som cisárskym rezom a bolo to dohodnuté. Vzhľadom na vek som nechcela nič riskovať a chcela som mať absolútnu istotu . Ja som o tom vôbec nepochybovala a zverila som sa do rúk lekárom, ktorým som absolútne verila a som šťastná, že som rodila na Slovensku na Kramároch. Vo všetkom som si nechala poradiť od lekárov. Po cisárskom reze je dlhšia tá rekonvalescencia ako po štandardnom pôrode, ale vzhľadom, že som myslela už iba na malú, ja som bola potlačená niekde v úzadí. Nič nemohlo ohroziť to, že sme boli šťastní, že všetko dobre dopadlo."

Šťastní rodičia Erika a Štefan. Zdroj: Emil Vaško

A čo dovolenka? Chystajú sa so Števom a malou niekde? ,,Len na Slovensku, chodíme navštevovať babičku do Trenčína, boli sme s Ellou aj také kolečko vo Videni, pôjdeme do Tatier, takže výlučne na Slovensku budeme tráviť čas," dodala.

