Andrej vychováva syna (8) a dcérku (5) sám. S ich matkou sa v minulosti rozviedol a v starostlivosti ich má on. Okrem toho má internetový obchod s automobilovým príslušenstvom a malý autoservis priamo u seba v dome. Vstáva o piatej ráno, aby urobil v práci to najnutnejšie. Deťom potom urobí raňajky, odvezie ich do školy a škôlky a vracia sa do práce. Poobede ich zas vyzdvihne. V dolnej časti domu pracuje v servise a deti stráži prostredníctvom kamier. Večer nachystá večeru, uspí ratolesti a na seba mu už neostáva čas. Niekedy sa prvýkrát naje o 9 večer. Postupne sa vyjedol až na 143 kíl.

Kondičný tréner Maroš Molnár. Zdroj: TV MARKÍZA

Jeho najväčšou obavou je, že sa raz nepostaví z postele a nebude sa vedieť postarať o rodinu. Aj preto nabral odvahu a prihlásil sa do Extrémnych premien. Tam si ho zobral do parády nekompromisný Maroš Molnár. Pri prvom drepovaní sa rovno povracal. Krátko nato však prišiel šok, keď sa Andrej rozhodol, že to zabalí – pretože nebude mať kto byť s jeho deťmi. Maroš však pre neho vymyslel špeciálny plán. Fitko mu zriadil priamo u neho doma. Ide tak o historicky prvú výnimku, keď mohol súťažiaci cvičiť doma a nie v tzv. Boot campe.

O to viac potom Maroša nahnevalo, keď mu oznámil, že v lete ide na 16 dní na dovolenku. K moru ho napokon pustil. Cvičil totiž aj tam. Okrem toho si však prešiel nákazou covidom, a to vrátane detí, a ešte mu aj hrozila operácia kolena, ktoré si preťažil. Lekári mu zakázali drepovať. Ako to napokon zvládol, uvidíte dnes o 20.30 hod. na Markíze.



