Vietnamec Minh si do duelu vybral Kristiána, ktorý si vyberal disciplíny. Ako prvé si zvoli pílenie. Keď ich však Marek Fašiang odštartoval, Kristián prekvapivo iba nečinne sedel na dreve. Moderátor ho musel viackrát vyzvať, aby konečne začal píliť, pretože je to voči jeho súperovi neúctivé. Nakoniec Kristián prvú disciplínu vyhral.

Moderátor Marek Fašiang ostal z Kristiánových reakcií viackrát v šoku. Zdroj: TV Markíza

Keď sa ho po pílení Marek následne opýtal, čo sa stalo, Kristián vyšiel s pravdou von: ,,Po tom, ako si odišiel z duelantskej chatky, som rozmýšľal nad určitými vecami, čo som sľúbil v bežnom živote a z mojej strany mi to došlo neférové, tak som to chcel trochu napraviť a v šou som chcel skončiť. Ale keďže ma chalani podporili, prišlo mi to zbabelé, že by som ich tu nechal, pretože je veľa roboty," vysvetlil Kristián. Keď chcel však Marek vedieť konkrétny dôvod, prečo mal v pláne v šou skončiť, Kristián ho totálne odbil: ,,Nebudem menovať, je to moja osobná vec a to ti musí stačiť."

Víťazom prvého duelu sa stal Kristián. Zdroj: TV Markíza

Druhú disciplínu však Kristián prehral a pred všetkými agresívne vybuchol. ,,Do pi*e po*ebanej sku*venej!" vrieskal Kristián a kopal do piesku. ,,Je to hra, o nič nejde," snažil sa ho Fašiang upokojiť. Ďalšie dve disciplíny však Kristián vyhral a stal sa víťazom prvého duelu.

Prečítajte si tiež: