Nikki mala Moniku poriadne v zuboch. Vytočilo ju to, že hoci boli z rovnakého tímu, dlhovlasá vizážistka si ju zvolila ako súperku do duelu. Prsnatá kráska preto vyhlásila, že v dueli jej to nedaruje. V prvej disciplíne s názvom Vrkoče to síce vyzeralo, že Nikki bude rýchlejšia a šikovnejšia, no Monika ,,kopla do vrtule" a získala prvý bod. Následne sa jej darilo aj v druhej disciplíne s názvom Udrž guličku a v hákovaní už Nikki nemala žiadnu šancu. Duel skončil 3:0 pre Moniku.

Prvý duel Farmy vyhrala Monika. Nikki si musela zbaliť kufre domov. Zdroj: tv markíza

Tá sa z víťazstva mimoriadne tešila, no niektorí farmári jej nepodali ani ruky, čo ju veľmi mrzelo. Vrúcne jej pogratulovali iba niektorí, ostatní ju totálne ignorovali. Po príchode farmárov na statok na nich čakalo výdatné jedlo a samozrejme... litre alkoholu. Kto sa najviac opil a kto bude novým farmárom týždňa, uvidíte v pondelok na Markíze.

