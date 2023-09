Bol to mimoriadne napínavý duel. Do posledného konca diváci netušili, kto sa vráti naspäť na Farmu. Šou však nakoniec musel opustiť Michal z generácie Z.

Michal sa v dueli postavil proti fitneske Sofii. Tá síce najprv viedla 2:0, no Mišo sa bleskovo pozviechal a stav otočil na 2:2. Disciplína, ktorá mala rozhodnúť o tom, kto sa vráti a kto šou opustí, bolo pílenie dreva. Sofia išla doslova ako píla a súpera poslala nemilosrdne domov. „Tak… moje pocity… Som smutný, že mi to nevyšlo. Som predsa len ťažší ako Sofia, a to drevo sa rýchlejšie podo mnou zlomí. Beriem to ako jedno veľké dobrodružstvo, ktoré sa niekedy muselo skončiť. Mne sa teda skončilo skoro. Je mi to ľúto, ale aj pre mňa to bola skúška, za tých päť dní som zažil viac ako dosť,” povedal na rozlúčku.