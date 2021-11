Miro Žbirka prehral svoj boj so zápalom pľúc. Po celý čas sa o neho starala žena jeho života Katka. "S Mekym som bola až do konca," zverila sa pre eXtra.cz zdrvená manželka. Zároveň potvrdila, že spevák nezomrel na koronavírus, ako sa viackrát špekulovalo. "Nie, covid nie... Zápal pľúc, už to mal viackrát a tentoraz to nedal," dodala.

Na Žbirku (†69) spomína aj rodná obec jeho otca: Kde bude Meky nakoniec pochovaný? Zdroj: archív

Prvou Mekyho manželkou bola Helga (66), s ktorou Žbirka žil pätnásť rokov. Spoločne mali dcéru Denisu (48). Vzťah sa im však rozpadol a v roku 1987 sa rozviedli. O rok neskôr sa oženil s Katarínou, s ktorou zostal až do svojich posledných chvíľ.

