Informácie o rozpade manželstva Veroniky Žilkovej a Martina Stropnického zaskočila český aj slovenský šoubiznis. Ešte donedávna sa herečka chválila na sociálnej sieti fotkami z rodinnej dovolenky a teraz je všetko inak. Definitívny koniec! Stropnický jej rozvod oznámil po dovolenke v Dubaji - mailom. „Stálo v ňom, že už ma nemiluje a že sa mi ospravedlňuje,“ priznala v pondelok herečka exkluzívne pre český Blesk.

Veronika Žilková s manželom na nedávnej dovolenke. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CamI6jgLCey/

Politikov najstarší syn Matěj Stopnický, pre TN.cz prezradil, že rozvod nie je vôbec prekvapením. "Tie rozchody trvali už nejaký čas. Boli také náznaky, že ten vzťah prechádza krízou, ale ja nemám právo to posudzovať," prezradil Matěj Stropnický. Podľa Agáty Hanychovej by sa deti do takýchto veci vôbec nemali miešať. Aj preto bola nespokojná, že sa k rozvodu vyjadril Martinov syn, Matěj. "Mamine deti majú mozog a vedia, že sa do toho pliesť nemajú," reagovala Hanychová s tým, že ďalej sa k rozvodu vyjadrovať nebude, pretože je to záležitosť jej mamy a Martina Stropnického.