Raper Majk Spirit (35) identitu svojej „záhadnej“ frajerky najprv mesiace tajil a vedelo sa iba to, že sa volá Mária a pochádza z Ukrajiny. Tvár svojej vyvolenej tak odhalil až po nejakom čase, presne v júni minulého roka. Nasledovali zásnuby a známy raper sa už onedlho stane otcom. Majk zverejnil prvé foto jeho tehotnej krásky.

To, že po vyše roku randenia zaľúbenci Majk a Mária prežívajú najkrajšie obdobia svojho životaa že sú v radostnom očakávaní, sme ako prví písali ešte na začiatku júna. ,,Majkova priateľka Mária je tehotná. Je v treťom mesiaci a obaja sú nesmierne šťastní,“ povedal nám vtedy zdroj z raperovho okolia. Párik to síce komentovať nechcel, no dnes už Spirit vyšiel s pravdou von a rovno aj s foto dôkazom. "Dovoľte mi predstaviť vám rodinu Dušičiek," napísal v utorok krátko po poludní raper Majk Spirit k fotke, na ktorej pózuje s krásnou tehotnou snúbenicou.

Snúbenica Majka Spirita Mária. Zdroj: Instagram