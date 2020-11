Redaktorka TA3 a niekdajšia partnerka Andrea Danka Simona Frantová sa na Instagrame nedávno pochválila, že navštívila choreografa Jána Ďurovčíka u neho doma. Ten okrem toho, ako zvláda toto náročné korona obdobie, opísal, ako sa cíti ako čerstvý otecko. Pre pandémiu má totiž teraz viac času venovať sa milovanej rodinke a nedávno narodenému synčekovi.

September 2020: Ďurovčík odchádza zo súkromnej kliniky s manželkou Barborou a synom Jankom, ktorý sa narodil v nedeľu 20.09.2020. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Raj na zemi. Asi je to tým, že malý Janko je pokojný. Je to asi klišé, ale je to veľmi krásne a veľká pohoda. My sme mali aj také tehotenstvo,“prezradil pre reláciu Showbiz na TA3 Ďurovčík. „Pozeraním na malého strávim desiatky minút. Je to zvláštny pocit lásky, ktorý sa ťažko opisuje. Barbora (manželka, pozn. red.) je najlepšia matka na svete,“ dodal dojatý Ján, ktorý prvý raz ukázal ich malý poklad do tváričky.