„Už sme doma. Hanka pozerá, či som za ten čas nezanedbal kvety - a je veľmi spokojná. Nechal som aj vzorne upratať,“ prezradil českému Blesku šťastný Margita. „Máme si toho toľko čo povedať," netajil sa Štefan, napriek tomu, že svoju ženu navštevoval v nemocnici niekoľkokrát denne. Nepopíjali ale pri tom svoje obľúbené šampanské. „To je predsa jasné!“ podotkol operný spevák s tým, že tentokrát Hankine obľúbené bublinky vymenili za sódu. „Hanka šampanské ešte nemôže a ani na neho nemá chuť,“ zdôraznil Margita.

Manželia Hana Zagorová a Štefan Margita. Zdroj: Archív

Zagorová ešte minulý rok prekonala ťažký priebeh covidu, ktorý po sebe, bohužiaľ, zanechal zdravotné následky. Speváčka na začiatku augusta prišla so smutnou správou, keď zrušila trojmesačné turné. Trápil ju totiž postcovidový syndróm. Nedávno sa jej pohoršilo až tak, že skolabovala, keď bola sama doma. Jej manžel Štefan bol v tom čase na Slovensku, v Košiciach. Speváčku museli ihneď hospitalizovať.

„Hanka má, zaplať Pán Boh, chuť do jedla. Objednala si môj vyprážaný karfiol so zemiakmi a domácou tatarkou, tak to práve chystám,“ prezradil Margita z kuchyne ich bytu, keď ho kontaktoval Blesk. „V deň, kedy Hanka skolabovala a ja som bol v Košiciach, sme si volali. Chválil som sa, že mi rodina urobila vyprážaný karfiol. Hanka závidela a mľaskala naprázdno. A potom sa mi zosunula k zemi,“ zaspomínal Štefan na "osudný" deň. Zgaorová ďakuje všetkým fanúšikom za podporu.

Prvé slová po kolapse

„Povedzte všetkým, že ďakujem za držanie palcov. Je mi fajn a veľmi pekne ďakujem všetkým fanúšikom za obrovskú podporu, ktorá mi byla cennou infúziou,“ odkázala cez český Blesk Zagorová. „A ďakujem všetkým sestričkám a doktorom, menovite pani doktorke Markovej a pánovi profesorovi Čermákovi. Vďaka vám všetkým som teraz v pohode doma,“ dodala deväťnásobná Slávica.