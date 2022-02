Celé Slovensko od nedele večera žije audio nahrávkou športového komentátora Marcela Merčiaka (46), kde predviedol minútovú smršť vulgarizmov v zákulisí komentovania lyžiarskych pretekov na zimných olympijských hrách. Marcela sa zastalo mnoho známych ľudí, no našiel sa aj taký, pre ktorého to je riadne cez čiaru.

Zimné olympijské hry sa začali iba pred niekoľkými dňami a už je tu škandál. Paradoxne sa oň nepostaral žiadny olympionik, ale slovenský športový komentátor - Marcel Merčiak. Tomu praskli nervy v zákulisí komentovania lyžovania a jeho smršť nadávok sa dostala von v nedeľu večer. Video sa okamžite začalo šíriť internetom. Na jeho explóziu emócií okamžite reagovali viaceré známe tváre, medzi nimi aj Patrik Tkáč.

"Merčiak každým slovom, aj keď pre nás typickým slovníkom, ukazuje, že je profesionál, ktorému záleží na výsledku. Ten, kto to nahral a pustil, je ľudská špina," okomentoval merčiakov vulgárny monológ finančník Patrik Tkáč na svojom Facebooku. A reakcie nedali na seba dlho čakať.

Internet si uťahuje z Merčiaka po jeho vulgárnom výbuchu. Zdroj: facebook

"A možno to nahral niekto, kto si povedal, že už to nechce počúvať. Obdivujem Marcelove schopnosti, ale sám robím 30 rokov v tejto branži a nenájdeš nikoho, na koho by som takto nareval. A veru stali sa chyby aj v priamych prenosoch a vždy je najväčší “chuj” ten, na koho sa dívaš. Toto je za mňa cez čiaru," komentoval Tkáčov status Martin Nikodým. Ten je prvý zo známych ľudí, ktorý sa nezastal Merčiaka, ktorému rupli nervy. Nám sa však podarilo zistiť zo zdroja z okolia moderátora, že Marcel je roky známy tým, že takto komunikuje so svojimi kolegami. U neho teda tieto vulgarizmy ani zďaleka neboli žiadnou novinkou.