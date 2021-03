Iba pár dní dozadu sme písali, že Separ (34), ktorý sa na jeseň 2020 rozviedol s manželkou Tinou (37), si momentálne užíva na exotickom Zanzibare s mladučkou tanečníčkou Cynthiou (21). O dvojici sa špekulovalo už dávnejšie, že tvorí pár, no blondínka to poprela. Počas ich aktuálnej spoločnej dovolenky ju však fanúšikovia zahrnuli nenávistnými správami a ona sa rozhodla verejne prehovoriť.

To, že Separovi, ktorý má za sebou náročný rok 2020, kedy mu stroskotalo manželstvo a následne podstupoval náročné chemoterapie, učarovala mladučká blondínka Cynthia (21) krátko po jeho rozvode so speváčkou Tinou, sa hovorí už dlhšie. Samotná blondínka sa na Instagrame už v minulosti vyjadrovala k jej vzťahu k raperovi, kde všekto poprela, že by tvorili pár. Nedávno sa však pochválila selfie videami, ako spolu išli v aute. Prešlo pár dní a Cynthia sadla do lietadla a odletela na exotický Zanzibar. Tam ju čakal rozvedený raper, ktorý sa do Afriky presunul z Dubaja, kde nedávno trávil dovolenku s exmanželkou Tinou a ich dvoma deťmi.

Separ s dcérou v Dubaji. Zdroj: instagram Separ

Cynthia a Separ začali pár dní dozadu zásobovať fanúšikov na Instagrame fotkami a videami a netrvalo dlho a na mladú tanečníčku, ktorá mimochodom už viackrát fotila raperovi jeho kolekciu oblečenia, sa spustila vlna kritiky. Mladej kráske rupli nervy a verejne sa rozhodla prehovoriť o ich vzťahu.

"Našla som si celkom veľké množstvo, pre mňa nepochopiteľne hnusných komentárov, tak by som sa k tomu rada vyjadrila aj ja. ÁNO, bola som pozvaná na Zanzibar, na nič sa nehrám a už duplom sa netvárim, že som sama na nejakej vedlajšej izbe, či čo za nezmysly ste si podaktorí povymýšlali. Čo je zlé na tom, ked prijmeš takéto pozvanie od niekoho, koho máš rada, a s kým ti je dobre? Keby teba niekto taký teraz pozval, povieš nie? Chcel ísť na Zanzibar a nechcel isť sám, tak zavolal mňa. No a sme tu. To je celé," rozpísala sa na Instagrame.

"Keď spolu trávime čas, musíme tomu dať nejaký status vzťahu? Na margo niektorých poznámok. Chvalabohu sa mi celkom darí a vedela by som si dovolenku zafinancovať aj sama, aj ked možno nie až v takom štandarde, ako vie zabezpečiť Separ, ale to nič nemení na tom, že som sebestačná a niektoré vaše poznámky sú naozaj velmi neprijemné," pokračovala blondínka a na záver opísala, aký Separ je. "Je to normálny človek a možno by ste sa až čudovali, ako veľmi. Je mi tu s ním dobre," dodala.