Chytľavú melódiu a vtipný zbojnícky text len ťažko dostanete z hlavy. A nielen pieseň! V seriáli totiž účinkujú samí švárni muži! Členov zbojníckej družiny, ktorí zbíjajú, tancujú a spievajú, si zahrali René Štúr, Juraj Rašla, Marián Labuda, Tomáš Bezdeda i spomínaný Martin Mihalčín, ktorý má ako herec premiéru. „Najprv som mal natočiť pár obrazov na skúšku, aby tvorcovia videli, ako to bude vyzerať. A potom sa to nejako zamotalo, a som tu,“povedal so smiechom Martin, ktorý stvárňuje Ilčíka.

Martin Mihalčín Zdroj: Stana TOPOLSKA

Titulná pieseň komediálneho seriálu Uhorčík vznikla, podľa slov Martina Mihalčína, spontánne: „Pesničku som dokončil aj s textom za tri dni. Rozprával som sa s mojím kamarátom Reném Štúrom, ktorý mi opísal svoj nápad na zbojnícky seriál. Tá téma ma bavila a vtedy vznikajú dobré pesničky rýchlo. Málokedy sa mi stalo, že by som sa pri vymýšľaní textu uchechtával tak, ako pri tomto. Pieseň Uhorčík som do finálnej podoby upravil s mojimi šikovnými chlapcami z kapely Heľenine oči a je aj na našom albume.“

Martin Mihalčín alias Ilčík sa na premiéru seriálu teší a divákom odkazuje: „V dnešnej dobe plnej prísnych opatrení, je výborné, že sa televízia JOJ rozhodla vysielať takúto ľahkú paródiu. Dúfam, že divákom vyčaruje úsmev na tvári a že sa budú cítiť pri sledovaní nášho seriálu dobre. Ja sa na to veľmi teším.“

Seriál Uhorčík uvedie televízia JOJ v sobotu 3.10.2020 o 20:35.