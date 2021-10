V nedeľu uviedla RTVS najočakávanejšiu novinku jesenného vysielania – šou Pečie celé Slovensko. Relácia prilákala k televíznym obrazovkám vyše pol milióna divákov. Programy o varení bývajú veľmi obľúbené a vyzerá to tak, že podobný ošiaľ, aký mal program u našich západných susedov, bude mať aj u nás. Diváci sú nadšení a svoj názor na novinku prezentovali aj verejne.

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

"Konečne niečo, čo sa dá pozerať. Veľmi som sa tešila, keď som zistila, že sa to bude vysielať aj na Slovensku (videla som českú verziu). Konečne oddychový program bez naťahovania, intríg," reagovala diváčka Simona. "Krásna práca, z obyčajnej bábovky spravili umelecké diela, laskonky - mňam a torty - nemám slov. Ste šikovní, dnešný tip na výhru aj vypadnutého mi vyšiel, teším sa na budúci týždeň," pokračovala Ivana. "Veľmi pekná relácia s príjemnou a priateľskou atmosférou. Pozitívne, že bez reklám. Ďakujeme," napísala diváčka Jana. Vyzerá to tak, že verejnoprávna trafila do čierneho a diváci sú veľmi potešení...