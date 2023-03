Už jej takmer zvonili svadobné zvony. No všetko je inak! Reč je o Zuzane Zuzanite Žilinčíkovej, ktorá sa v minulosti zviditeľnila v jojkárskej šou Take me out. Prsnatá čiernovláska totiž ruší svadbu. Dôvodom je jej tehotenstvo.

Milovníčka estetických zákrokov Zuzana Zuzanita Žilinčíková si presne pred rokom v Španielsku nechala zväčšiť zadok. Táto operácia ju stála viac ako 10-tisíc eur. Zaplatiť jej ju však mal jej bývalý frajer, ktorý bol od nej o 14 rokov mladší. Krátko na to sa objavila v šou Bez servítky, kde predvádzala outfity ako z erotického filmu. Potom stretla Pána božského, s ktorým mala už naplánovanú svadbu. Tú však náhle musela zrušiť. "Prekvapilo" ju jej tehotenstvo. V čase termínu svadby bude mať totiž už veľké bruško, preto sa rozhodla svadbu preložiť.

V šou Take me out bola Zuzanita žiarivá blondínka. Zdroj: TV JOJ

"Svadba nebude, nakoľko sa v dátume našej plánovanej svadby nezmestím do šiat. Čakáme bábätko. Prišlo to nečakane, no o to viac sa tešíme na naše spoločné umelecké dielo. V živote keď si niečo plánujete, tak vám to sám život zariadi tak, aby sa vaše plány skomplikovali," zverila sa Zuzanita na svojom profile na Instagrame.

"Nemám veľmi rada nečakané prekvapenia, ale toto je to najkrajšie prekvapenie, čo sa nám mohlo stať. Budeme rodičmi. V živote muža a ženy neexistuje magickejší okamih ako chvíľa, keď sa stanú otcom a matkou," dodala čiernovláska a zverejnila aj sexi foto, kde už rastúce bruško rozhodne nezamaskuje.

Mohlo by vás zaujímať: