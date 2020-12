Spôsob, akým sa Erika zbavili v semifinále, vyvolal medzi divákmi obrovské vášne. Fanúšikovia Farmy sa vzbúrili a štábu posielajú štipľavé odkazy. A mlčať nehodlal ani minuloročný víťaz Gabo Sedláček. Ten nahral video, v ktorom si servítku pred ústa nedáva. ,,Práve som si pozrel semifinále Farmy a objavil som v ňom super logiku! Človek, ktorý regulérne prehral duel, ide rovno do finále a človek, ktorý vyhrá štyri duely 3:0, nemá možnosť ani zabojovať o to finále a je vyhodený. Na Erikovom mieste by som to nezobral tak v pohode a robil by som bordel. Mne to príde úplne nefér, čo vy na to?" povedal a pokračoval ďalej.

Gabo Sedláček nahral video, v ktorom je zhnusený z praktík štábu. Zdroj: Instagram

,,Ľudia! Veľa z vás ma nepochopilo! Mne nejde o Erika ako osobu, mne ide o princíp! Farma má byť v prvom rade o práci a zvieratách a v druhom rade asi o nejakých dueloch. A tu nešlo ani o jedno, ani o druhé!" dodal. Svoj názor vyjadrila aj bývalá farmárka Kristi Dali.

Na stranu Erika sa postavila aj Kristi Dali. Zdroj: Instagram

,,Táto vec ma extrémne trápi. Cítim obrovskú krivdu, ktorú spravili Erikovi. A nech je Erik akýkoľvek, ale absolútne nesúhlasím s tým, aby sa mu spravil takýto podraz. Aby nemohol zabojovať v semifinále, ani sa pokúsiť o to, dostať sa do finále! A dobre vieme, že ten chalan by sa do neho dostal. Nikdy som nepočula o tom, že by sa vo Farme hlasovalo o tom, kto nemôže ísť do finále alebo koho nechcete vo finále. Bolo to nechutné, pretože vedeli všetci, že každý dá hlas Erikovi. Tak ja sa pýtam. Prečo by ten chalan nemohol byť vo finále, keď si to tam odmakal a napriek tomu, že bol možno kretén a nechoval sa voči druhým pekne, ale pracoval tam, prežil tam dlhý čas, pretrpel to tam a oni ho vyhodia takto hnusne??? Úplne nedôstojne ho vykopnú. Mne je to extrémne ľúto. Erik, klobúk dole, že si to zobral tak, ako si to zobral, lebo toto je extrém," nahnevane povedala vo videu.