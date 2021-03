"Minulý týždeň bol pre mňa mimoriadne ťažký. Som úprimne rada, že už je to za mnou a verím, že najbližšie týždne budú len lepšie," zverila sa pred troma dňami Kristína Kocian na Instagrame. Celkom určite tým myslela to, ako jej niekto hackol jej pracovný profil relácie Zdravá maškrta na Instagrame.

Kika svoje recepty začala zdieľať na svojom súkromnom profile. Zdroj: Instagram K. K.

"Bohužiaľ už nemám osobný profil, ale bola by veľká škoda, keby táto fotka neuzrie svetlo sveta. Pár týždňov dozadu som bola u talentovanej Kataríny Šlesarovej a toto z toho vzniklo. Posledné týždne som sa necítila najlepšie a potom prišli tieto fotky. A zrazu som sa videla v úplne inom svetle - krajšia, silnejšia, poznáte to," pochválila sa Kika so sexi fotkou, na ktorej pózuje v čiernej podprsenke a dlhej sukni rovnakej farby. Dcére Ivety Malachovskej to v tejto póze mimoriadne pristane. Veď, presvedčte sa sami...

