Vianoce sa už nezadržateľne blížia a samotná moderátorka sa už veľmi teší na rodinnú pohodu. Jej milovaná babička (95) však žije v seniorskom centre. Viaceré z nich však zasiahli vysoké počty nakazených ľudí. Ako to majú vyriešené cez sviatky u Puškárovcov? ,,Babička bude s nami. Pôjdeme ju zobrať. Je zdravá a v poriadku. Možno nás tento rok pri stole bude 5 generácií za jedným stolom. Uvidíme, ako sa to celé ešte finálne zorganizuje. No určite máme v pláne ju zobrať k nám. A podľa vývoja aktuálnej situácie ju dáme opätovne pretestovať a ak všetko bude v poriadku nielen v centre, ale aj u nás, tak sa tam vráti. Je to taká skúška pre všetkých, nielen pre nás. Verím, že to všetko zvládnem,”reagovala Zlatica, ktorá sa netajila tým, že jej Vianoce budú rozprávkové.

Zlatica Švajdová Puškárová Zdroj: Instagram

,,U nás sa už všetko pomaly pripravuje. Keďže mám malé dieťa, tak celé tieto Vianoce strávime tak rozprávkovo a snažíme sa všetko tak prežívať. Treba sa sústrediť na niečo pekné, aby sme zvládli tieto ťažké časy. Pre nikoho to nie je jednoduché.”dodala na záver moderátorka.