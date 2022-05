Veronika Cifrová Ostrihoňová sa u Adely rozhovorí aj o tom, ako muži vnímajú mladé hostesky. Sama v mladšom veku ako hosteska pracovala a tajomne priznala, že sa stretla aj s poznámkami od známych pánov zo šoubiznisu. Opísala však aj trapas, ktorý sa jej udial počas historicky prvej SuperStar.

Veronika Cifrová Ostrihoňová bola hosťom v Adelinej šou Trochu inak s Adelou. Zdroj: RTVS

„Robila som hostesku na finále úplne prvej SuperStar a tam som sa stretla aj s Palim Haberom, ktorého som nechcela pustiť do VIP salónika, pretože nemal na ruke tú správnu pásku. Mne keď dajú inštrukciu, ja ako správna bifľoška... jednoducho cez to nejde vlak. No a on nemal tú zlatú pásku. A ja mu hovorím, prepáčte, ale nemáte zlatú pásku. Tá hlavná hosteska ma okamžite stiahla dozadu a povedala, že tu už nebudeš robiť!“ priznala so smiechom. Sledujte Trochu inak s Adelou už v piatok o 22.05 na Dvojke.