Všetci účastníci šou Survivor počas prebývania v džungli v extrémnych podmienkach radikálne schudli. Z niektorých bola po natáčaní už iba kosť a koža. To bol aj prípad Pítra. Po návrate pochopiteľne nabral kilá naspäť, no teraz zápasí s ďalším problémom.

Pítr bol v šou Survivor doslova kosť a koža. Zdroj: TV Markíza

„Realita je taká, že post-survivor efekt je horší, než som čakal. Telo nonstop vyžaduje príjem, akoby sa bálo, že zase príde hlad – a všetko si ukladá do zásoby. Celý život športujem a nikdy som nemal problémy s fyzičkou alebo nejakou workout rutinou. V poslednom období to však nejako nejde. A aj keď človek extrémne chce, tak telo stále tak trochu protestuje. Prvýkrát v živote zažívam to, s čím bojuje mnoho ľudí a sám som si to doteraz nedokázal predstaviť. Takže keď tieto moje riadky číta niekto, kto sa trápi s chudnutím a nejde to úplne tak, ako si predstavoval, tak už len to, že ste začali, z vás robí víťaza,“ napísal Pítr k videu spred Survivora, na ktorom má vysekané brucho.

