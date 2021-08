PRIZNANIE spiritualistky Silvie Šuvadovej: Z čoho vlastne na Slovensku žije? TAKTO si ZARÁBA ×

Silvia Šuvadová (48) žila v minulosti dlhší čas v Amerike, no od roku 2018 je už nastálo na Slovensku. Je o nej známe, že sa dala na duchovno a ešte pred pandémiou koronavírusu mávala rôzne spirituálne semináre. Mnohým je tŕňom v oku, no ona to nerieši a viacerí si kladú otázku, čo ju vlastne živí.