Na Slovensku začal pre narastajúci počet nakazených koronavírusom platiť zákaz vychádzania. Ten bude trvať do 1. novembra. Od začiatku októbra je však vyhlásený mimoriadny stav. Podobná situácia je aj vo Francúzsku, ktoré patrí medzi najviac postihnuté európske krajiny, kde sú denne desiatky tisíc pozitívnych, a kde už nejaký čas platí úplný zákaz vychádzania z domu po 21. hodine.

Dcéra speváka Richarda Müllera a moderátorky Sone Müllerovej Ema. Zdroj: instagram

V ťažko postihnutej krajine už dlhé roky žije aj Müllerovej dcéra Ema. Moderátorka teraz prežíva ťažké chvíle s nepríjemným pocitom, keď netuší, kedy najbližšie uvidí milovanú dcéru. „Ema bola v lete na Slovensku, keď sme spolu fotili kampaň, ktorá akurát teraz beží. Predtým sme boli spolu vo februári, ešte kým sa spustila korona. Keď tu bola v lete, nebolo to ešte také prísne, žeby musela do karantény. Najbližšie by mala prísť na Vianoce, no, žiaľ, nevieme, čo bude,“prezradila nám so smútkom v hlase Müllerová.

„Francúzi musia byť od 21.00 večer doma, majú zákaz vychádzania,“pokračuje s tým, že jej dcéra už nejaký čas pracuje z domu. „Je PR manažérkou pre rôzne značky, aspoň to je dobré, že môže robiť z domu. Cez deň sme niekoľkokrát v spojení. Veľmi mi chýba, to je prirodzené, že mi chýba dcéra, keďže tie baby sú vždy nejako spolu spriaznené. Tiež som kedysi chýbala mame, keď som v 17-ich odišla z domu a chýbam jej doteraz,“hovorí moderátorka, ktorá nestráca optimizmus.

