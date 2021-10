Wisterová si prežila poriadne krušné chvíle. Deti sa jej napokon podarilo získať, no stálo ju to veľa síl, nervov aj, ako sama priznala, peňazí. Moderátorka si však konečne v pokoji užíva ratolesti. V minulosti musela vyhľadať odbornú pomoc. „Mám fóbiu z holubov. Neviem, ako to vzniklo. Mám z nich strach, ale ja som pre to aj aktívne niečo robila, lebo nie je niečo O. K., keď niečo má nad tebou kontrolu. Aktívne som riešila holubov, išla som aj na terapiu, aj som išla do takých hypnózových záležitostí,” prekvapila Wisterová v internetovom podcaste Pohofka.

Vera so synmi Harlowom (9) a Theom (7). Zdroj: Instagram

„Hypnóza mi do istej miery pomohla. Už to nemám ako kedysi, že zbadala som holuba a prešla som na druhú stranu cesty. Bála som sa, že moji synovia nasajú ten istý strach, veľakrát som im hovorila, že poďte na druhú stranu cesty, ale nepovedala som, prečo. Keď boli v kočíku, bola to výhoda, lebo kočíkom som ich rozrážala,” dodala Vera, ktorá priznala, že časom jej fóbia už akoby ustupuje. „Keď som kedysi videla len obrázok holuba v knihe alebo časopisoch, fyzicky mi prišlo zle, oblial ma pot, triasla som sa,” dodala.

Prečítajte si tiež: