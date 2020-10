Mnohí ľudia to v týchto ťažkých, pandemických časoch nemajú vôbec ľahké. Medzi nich patria aj umelci. Ako sa vyrovnal s obmedzeniami Miro Jaroš (42), ktorý má zvyčajne kalendár nabitý vystúpeniami?

„Všetky tie obmedzenia, ktoré v lete platili - že 500 ľudí na akciách vnútri a 1 000 v exteriéri - sme my dokázali splniť. Robili sme turné po amfiteátroch, kde bolo maximálne 1 000 ľudí. Nám tie obmedzenia neuškodili až tak veľmi ako mnohým iným kolegom. Na druhej strane však musím povedať, že veľa akcií, ktoré sme mali mať mimo turné, bolo zrušených. V lete ich bolo okolo 30. Ale napríklad 15 akcií sme počas leta mohli odohrať. Interiérové sa nám neoplatili robiť, lebo obmedzenia by nám nepokryli ani náklady na to, aby sme ich vôbec mohli uskutočniť,“ prezradil nám Jaroš, ako ho poznačila korona.

Miro Jaroš patrí medzi najznámejších interpretov detských piesní. Zdroj: instagram

„Prišiel som o veľkú časť honoráru, ale nešlo mi ani o to, či som zarobil, nezarobil. Chýbal mi kontakt s ľuďmi, keď sme nehrali,“dodal spevák, ktorý nechcel konkretizovať sumu, o akú prišiel - ale podľa jeho slov to bolo veľa.