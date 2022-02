Na túto otázku mali ako prví odpovedať hostia Miloš Bubán a Eva Pavlíková. V možnostiach bolo, že môže spôsobiť stupňovanie vášne, zmiernenie bolesti hlavy, že kvety vo váze vydržia dlhšie čerstvé, plný nos a závrat, zmiernenie menštruačných kŕčov či videnie žiary okolo svetiel. ,,Máš s tým skúsenosti?” opýtala so Bubána Palvíková so smiechom. ,,Mám, ale také, že firma, keď to vtedy vyrobila, chodili po lekároch a dávali také vzorky, že aby sme to vyskúšali. To už bolo veľmi dávno, vtedy som to nepotreboval, tak som to vyskúšal a mne očerveneli iba uši. Takže ja tomu v podstate ani neverím, lebo zvýši prekrvenie, ale mne to zvýšilo prekrvenie úplne inde! Uvidím v tomto veku, čo to urobí, čo mi sčervenie, ale vtedy len uši,” priznal Bubán a všetci išli puknúť od smiechu.

Hosťom relácie Záhady tela bol aj Miloš Bubán. Priznaním všetkým rozosmial. Zdroj: RTVS

