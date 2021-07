Milan Lasica patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského kultúrneho života. Publikum si ho bude navždy pamätať ako skvelého herca, komika, ale aj speváka a textára, ktorý tu po sebe zanechal obrovské bohatstvo. „Neverím, mne sa to zdá neuveriteľné, ja som si za posledných 30 rokov všimol, že to ubiehalo hrozne rýchlo, boli furt Vianoce. Ale že to takto rýchlo ubehne, to ma šokuje. Nemyslím si, že som veľký optimista ani nie človek plný energie, niekedy sa musím naozaj premáhať, aby som išiel ráno do toho a znova a znova… Mám pocit, že som už vetchý starec, ale na druhej strane zase nevidím rozdiel medzi mojimi pocitmi, keď som mal 20 rokov a mojimi pocitmi, keď mám teraz 80,” povedal pred rokom v markizáckom Reflexe, v čase, keď oslavoval životné jubileum. Ako ďalej priznal, byť hercom bolo jeho životným poslaním.

Legendárna dvojica Lasica a Satinský. Zdroj: archív

„Keď som mal 13 rokov, tak sme v škole naštudovali s kamarátmi takú scénku, ktorú sme hrali potom pred školským publikom v telocvični, a tam som pocítil taký pôžitok z toho, že poviem niečo pred tými ľuďmi a že oni zareagujú, že sa zasmejú. A ten dobrý pocit z takejto situácie mi zostal dodnes,” pokračoval s tým, že slovo satirik nemal veľmi rád, ale za komika sa rozhodne považuje. Predovšetkým za komika. Keď sa povie meno Milan Lasica, všetci si okamžite spomenú aj na jeho dlhoročného parťáka Júliusa Satinského († 61).

„Hoci sme bývali na jednej ulici, ale ja na jednom konci, on na druhom, ale sme sa nestýkali. No potom sme však zistili, že máme spoločný zmysel pre humor, a tak sme sa začali stretávať a skúšali sme si improvizované dialógy bez obecenstva. No a potom prišla príležitosť, že sme to mohli skúsiť aj s obecenstvom. A tak sa to začalo…” opísal začiatky s Julom. S tým sa kedysi stretávali pravidelne aj v súkromí, no keď prišli rodiny, časté návštevy museli ísť bokom. Milan Lasica bol ženatý dvakrát. Prvýkrát so Zorou Kolínskou a potom s Magdou Vášáryovou, ktorá mu bola oporou až do konca.

Milan Lasica s manželkou Magdou Vášáryovou. Zdroj: Archív NMH

„Zapáčili sa mi tie veľké oči,” opísal, čo ho na Magde v mladosti najviac upútalo. Spolu mali dve dcéry, Žofiu a Hanku. „Držím palce obidvom mojim dcéram, ale teraz sa teším predovšetkým z vnučiek. Tie ma zaujímajú zo všetkého najviac. Ja som starý otec, ktorého úlohou je trošku rozmaznávať, ale zase, aby som bol úprimný, vydržím to s nimi chvíľku, lebo to je taký nápor energie, že ja skrátka na to už nemám,” povedal s láskavým úsmevom v Reflexe. Minulý rok, keď oslavoval okrúhlu 80-ku, zavítal aj do Českého rozhlasu, do relácie Terezy Kostkovej.

„Ja a Martin Huba sme najstarší bratislavskí herci v aktívnej službe… a pravdepodobne aj slovenskí. Od nás je starší len Štefan Kvietik, ale ten už 20 rokov nehrá. Zostalo to na nás. Pán Huba je odo mňa o tri roky mladší, takže najstarší som ja. Nie som na to nejako zvlášť hrdý a ani som sa o to príliš neusiloval. Skrátka, prišlo to a niekedy, keď si uvedomím ten vek, tak sa trošku zľaknem, ale zase si hovorím, že by som sa nemal tomu číslu nejako prispôsobovať. Že budem žiť ďalej tak, ako si predstavujem, že by som mal žiť. Mne sa zdá, že o niečo mladšie…” povedal na úvod.

Milan Lasica. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Pamätám sa, keď som mal 20 rokov, tak som zúfalo chcel byť starší. Zdalo sa mi, že je to veľmi málo, že keby som mal aspoň o päť rokov viac. Potom v 40-ke som zistil, že by bolo dobré, keby to tak zostalo natrvalo. Tá 40-ka sa mi zdá pre muža dosť ideálny vek. Bohužiaľ, nejde to. 80-ka, ktorá ma teraz dostihla… Nerobím si žiadne plány, že by som prestal pracovať. Mám také heslo – veľmi sa teším na každý voľný deň a potom si uvedomím, že keby som mal každý deň voľný, tak by som sa už nemal na čo tešiť,” pokračoval s tým, že je jedna vec, ktorú nestihol a stále ho veľmi mrzí.

„Čo ma mrzí, je, že som sa nestal klaviristom, lebo najradšej by som hrával v reštauráciách pri obede a pri večeri tak k dobrej nálade. Prípadne by som niečo zaspieval zo starého štandardného swingového repertoáru, ale nemal som nikdy dosť trpezlivosti naučiť sa hrať na klavíri dobre. Tak sem-tam niečo zabrnkám. Ale hrať dobre som sa nikdy nenaučil. Mne chýba trpezlivosť vôbec. Čo sa dá robiť, už je neskoro. Pre mňa najväčší zdroj inšpirácie je termín odovzdania. A nikto nechcel, aby som sa dovtedy a dovtedy naučil hrať na klavíri,” sršal dobrou náladou a neváhal odpovedať ani na odľahčené otázky. Moderátorka chcela vedieť, či sa niekedy zvykne zobudiť so smiechom.

Milan Lasica bol minulý rok hosťom v Českom rozhlase. Zdroj: Český rozhlas

„Nepamätám sa, že by som sa zobudil a smial sa, dokonca som ani neplakal, ale môžem povedať, že sa mi sníva každú noc a že ma to poriadne štve, pretože sa mi snívajú väčšinou dramatické napínavé sny a to sú také sny, že som rád, že sa zobudím. Sú to väčšinou veľmi nepríjemné sny, neviem prečo. Rád by som sa toho zbavil…” dodal. Všestranný umelec Milan Lasica zomrel v nedeľu 18. júla priamo na doskách svojho domovského divadla, v Štúdiu L+S. A priam ikonicky. Odspieval pieseň Ja som optimista, dvakrát sa poklonil a zložil sa na zem. Žiaľ, zachrániť sa ho už nepodarilo.

„Smrť, ak dokáže byť krásna, tak sa jej to práve teraz podarilo, len mohla ešte chvíľu počkať. Milan často hovoril, že je lenivý. A dokonca aj doma, že keď je, tak si ľahne a čumí na televízor. Ja som mu jedného dňa hovoril, Milan, ty buď rád, že si lenivý. Ty si človek, čo učí na vysokej škole, hrá, spieva, režíruje, píše texty. Ty keby si bol činorodý, s tebou by sa nedalo vydržať. Buď naďalej rovnako lenivý, kým to vydržíš," povedal v Sme Milan Kňažko o svojom dlhoročnom kolegovi.

Milan Kňažko spomínal na kamaráta Milana Lasicu v markizáckom Teleráne. Zdroj: TV MARKÍZA

