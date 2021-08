Martina Sabbatini po boku svojho manžela Roryho žiari. Spoločne žijú v luxusnej vile na Floride a ona sníva svoj americký sen. No v čase, keď sa rozišla s Borisom Kollárom, na lásku zanevrela a už prestala dúfať, že sa nájde niekto, kto ju urobí skutočne šťastnou. A predsa… „Od rozchodu s Borisom som nestretla normálneho chlapa, o ktorom by som mohla byť presvedčená, že s ním budem šťastná a že si s ním môžem založiť rodinu. V istom životnom období som si povedala, že život nie je o chlapovi. Dieťa mám, a keď nepríde chlap, nebudem prvá ani posledná, ktorá ostane sama. Bola som pripravená na túto možnosť. Prešla som ťažkým obdobím, dostala som veľa faciek od života, zažila množstvo poníženia aj kadejaké útrapy, a tak som si povedala, že budem opatrná a nebudem robiť ústupky. Na prvé miesto som si v rebríčku dala syna a mamu, potom prácu a golf, a ak sa teda objavil nejaký chlap, bol až na štvrtej pozícii. Len svojím prístupom mal možnosť prebojovať sa na popredné priečky. A nepodarilo sa to žiadnemu mužovi, až Rorymu,“ povedala nám v roku 2014.

Martina a Rory Sabbatini. Zdroj: Instagram - Martina Sabbatini

Ako sa však hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a práve vďaka svojmu ex spoznala lásku svojho života. „Bolo to na golfovom turnaji, ktorý sa konal v blízkosti Miami. V tom čase som tam na Borisovo pozvanie trávila so synom dovolenku, a keďže som vášnivá golfistka, bola to moja prvá príležitosť pozrieť si priebeh veľkého profesionálneho turnaja. Tam som ho prvýkrát zaregistrovala. Spoznávať sme sa však začali až prostredníctvom internetu,“ opísala zoznámenie so svojím manželom Martina, ktorého si na Facebooku pridala práve ona. Iskra následne preskočila v Amsterdame. Ako ju Rory požiadal o ruku, opísala Športu24.

Martina Sabbatini Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

O ruku ma požiadal po telefóne

„Zhruba dva až tri mesiace sme komunikovali čisto cez správy na Facebooku. Potom sme si však aj zatelefonovali a začali s videohovormi. Trvalo to takmer pol roka, kým sme sa vôbec prvý raz fyzicky videli. Iskra prebehla v Amsterdame, kde sme boli spolu týždeň. Keď sme sa lúčili, tak sme sa dohodli, že o mesiac priletím na Floridu aj s mojím synom k nemu domov, aby som sa zoznámila aj s jeho tromi deťmi. Odrazu mi však po týždni volal s tým, že v októbri bude hrať v Las Vegas. Povedal mi, či neprídem tam a či sa nezoberieme. Najskôr som si myslela, že si robí ‚srandu‘, pretože mi to hovoril po telefóne. Po pár hodinách som si uvedomila, že to myslí vážne. Povedal, že mi vybaví šaty, aké chcem, vybaví kaplnku a všetko naokolo, aby som sa nemusela s ničím stresovať. O taký mesiac sme teda prileteli so synom na letisko a oficiálne ma na letisku v L. A. požiadal o ruku. V októbri budeme oslavovať sedem rokov od sobáša,“ zaspomínala si na svoj krásny deň krátko po tom, čo Rory získal striebornú medailu. Martina sa však tešila aj z toho, že sa odsťahovala zo Slovenska, kde jej v tom čase prischla nálepka „matka dieťaťa Borisa Kollára“. „Vždy som mala normálne zamestnania. Neviem ako ostatné matky, ale ja určite nebudem mať problém s dôchodkom. Regulárne som urobila dve vysoké školy, no či už po boku Dominika Hrbatého, alebo Borisa Kollára, tento fakt mi bol skôr na príťaž,“ priznala vtedy bez okolkov. Rozchod s multioteckom však znášala veľmi ťažko.

