Relácia RTVS Dámsky klub denne ponúka divákom aktuálne témy. A aj keď to na obrazovkách pôsobí, že jej chod korona nijako neovplyvnila, opak je pravdou. Moderátorky Karin Majtánová (46) a Soňa Müllerová (59) odhalili zákulisie a prezradili, či aj im pandémia sťažila v práci situáciu a či nemajú hostia obavy chodiť do štúdia.

Dámsky klub so Soňou Müllerovou, Karin Majtánovou, Ivetou Malachovskou a Andreou Chabroňovou prináša v čase poludnia živé vysielanie, v ktorom sa prestrieda kopa ľudí. Musia sa preukázať negatívnym testom? „Naši hostia nie sú testovaní pred vysielaním. Podľa nariadení to bolo zatiaľ tak, že mali absolvovať celoplošné testovanie a mali si byť vedomí toho, že majú negatívny test. Tým sa mohli zúčastniť na vysielaní,“povedala nám Majtánová s tým, problém s hosťami, našťastie, nemajú.

Relácia denne privíta niekoľko hostí. Zdroj: rtvs

,,Naďalej k nám chodia. Ale teda iba takí, ktorí nie sú v karanténe a majú negatívny test na COVID-19,“prezrádza Karin. „Nemáme problém, že by ľudia nechceli prísť. Všetci majú negatívny test, takže problém nie je. Boli takí, ktorí rovno povedali, že sú v preventívnej karanténe, tak potom, samozrejme, neprišli,“ pridala sa Soňa Müllerová. Ako je to ale s témami? Keďže moderátorky si píšu scenár, museli sa tematicky prispôsobiť divákom?

„Snažíme sa aktuálne reagovať na situáciu, no ponúkame aj témy, ktoré bežne žijeme, lebo si myslím, že ľudia už majú covidu dosť. Myslím si, že keď im ponúkneme tému mimo korony, napr. čo sa týka partnerstva, módy, kozmetiky, dobré tipy, čo navariť, tak to iba prospeje. Snažíme sa odľahčiť tú ťaživú situáciu, ktorú žijeme,“ hovorí. ,,Pri témach sa snažíme byť aktuálni. Korona je teraz úplne všade a nemôžeme sa tváriť, že ju nevidíme. Aj politické témy rozoberáme. Aj témy v zdravotníctve sa snažíme pripomínať, aby ľudia na nich nezabudli a aby vedeli aj to, ako rozlíšiť covid od chrípky,“ doplnila ju Soňa. No aj moderátorky sa riadia prísnymi opatreniami, nosia rúška a boli celoplošne testované.