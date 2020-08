Herečka Zdena Studenková sa vôbec netají tým, že extrémne dbá o svoj vzhľad a otvorene sa priznáva aj k skrášľovacím procedúram. „Mám spravené oči, podstúpila som plastiku očných viečok. Nehanbím sa za to a nevidím v tom problém. Že som si dala ufiknúť málinko kože, čo je na tom?“ takto bez okolkov sa nedávno Studenková rozhovorila o svojich skrášľovacích procedúrach pre české médiá.

Studenková podstúpila viaceré vylepšenia. Zdroj: HMH

Okrem toho si dala upraviť aj chrup. No a najnovšie sa k vonkajšiemu vylepšeniu otvorene priznala aj jej herecká kolegyňa Kamila Magálová, ktorá v novembri oslávi okrúhlu 70-ku. ,,V umeleckej brandži to je normálne. Ak sa to robí s mierou, je to v poriadku, horšie je, keď sa z toho stane závislosť. Napríklad viečka som si dala urobiť. V mojom veku je už na iné zákroky neskoro. Jeden chirurg mi totiž povedal, že najlepší vek na vylepšovanie je okolo štyridsaťpäťky, potom to už nemá význam,“ priznala v časopise 50+, kde prezradila aj to, či by chcela vo svojom živote ešte niečo zmeniť.

Magálová podstúpila aj liečbu kmeňovými bunkami proti bolesti. Zdroj: Nemocnica Malacky

,,Prosím vás, čo by som menila? Už len pripraviť veci do truhly, ale ani to neplánujem (smiech). Stačí, ak mi vydrží zdravie, aby som mohla byť užitočná pre svoje deti a vnúčatá, kým mi bude dopriaty ešte nejaký čas tu na zemi. Aj ja mám obdobia, keď mi je smutno, no neležím v posteli. Práve naopak, začnem niečo robiť a prídem na iné myšlienky,“ dodala.

