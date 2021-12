Eve držalo palce mnoho divákov. Nie div, že svoj profil na sociálnej sieti mala po šou zahltený množstvom správ od fanúšikov. Niektoré ju však poriadne prekvapili.

Dávid, Eva a Mesut. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Písalo mi veľa fanúšičiek aj fanúšikov. Najviac ma prekvapili správy od chlapov, že chcú ísť so mnou na rande. Alebo keď sa má pýtali, či mám manžela. To bola pre mňa top otázka. A to mi napísal, že je veľkým fanúšikom Farmy. No asi takým veľkým nebude, keďže som sa dosť prezentovala tým, že som na ženy,“ prezradila nám Eva so smiechom.