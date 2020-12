Farmár Vlado sa začal poriadne prejavovať až v druhej polovici šou. Počas voľby farmárskej miss sa natoľko odviazal, že najskôr si vypchal trenírky a následne Evelyn a hospodárovi Martinovi navrhol švédsku trojku. Potom, keď si vypil, manželke poslal šokujúci odkaz. ,,Rozhodol som sa, že sa rozvediem a budem slobodný. Tú starú ženu nechám a budem platiť výživné. Teraz som nový človek. Syna sme už vychovali, má 15 rokov a ja k nej už necítim žiadne city,“ povedal Vlado pred kamerami.

Vlado si finále dosýta užil. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Stále si je istý, že sa chce rozvádzať? „To, čo som povedal na Farme, vo mne bolo už dlhší čas. A to, že som to pustil von, som považoval za niečo potrebné. Chcel som ukázať divákom, že ľudia prechádzajú aj ťažkými chvíľami. Chcel som to ukázať aj na mojom príklade, že niekto, kto žije v manželstve, kde nie je citový vzťah na úrovni, akej by mal byť a dvaja ľudia sa nevedia rozhodnúť, čo urobiť a aký krok by bol správny, treba otvorene priznať, aké sú vo vzťahu problémy. Buď sa to zachráni, alebo sa treba rozísť. My sme v rozvodovom konaní,” priznal nám Vlado. Nad týmto krokom však uvažoval už dlhšie. „Farma bola toho katalyzátorom. Samozrejme, neprišlo to po dvoch týždňoch, keď som tam videl polonahé ženské. Jasné, že sa k tomu pridružil aj pokles príjmov spôsobený pandémiou a potom to už všetko naštrbuje vzťahy,” pokračoval. Že by v tom bola iná žena? „Ja som hneď podotkol, že po rozvode buď ostanem sám, alebo si založím novú rodinu. Ale iná žena v tom nie je. Ja som si proste uvedomil, že žijem v manželstve bez dostatočnej emočnej záťaže. Na farme som videl na príklade tých mladých ľudí, že emócie sú krásne a sú podstatou života,” pokračoval.

Vlado manželke odkázal, že už k nej nič necíti a chce rozvod. Zdroj: tv markíza

Na finále prišiel s mladou neznámou dievčinou, o koho ide? „Syn prísť nechcel. Náš vzťah sa zmenil. Najmä tým, že prvú polovicu Farmy som bol tak viac v úzadí a v ústraní. A ani som sa veľmi nezapájal, a to synovi vyhovovalo. No v druhej polovici som sa viac prejavoval ako živý človek, ktorý má vášne a nejaké iné city, tak jeho to trošku odlákalo a aj pani manželka tomu viac pridala, že ma za to kritizovala. Najmä za veci, čo sa tam diali. Takže ich to oboch odradilo. Preto som prišiel s mojou fanúšičkou. Videl som nejaké komentáre pod fotkami na sociálnej sieti a vybral som si ju a prišla so mnou,” reagoval farmár, ktorý svoje pôsobenie neľutuje. ,,Syn videl vo svojom otcovi nielen živiteľa, ale aj muža, ktorý má city a podobne. Dovtedy nebol zvyknutý niečo také na mne vidieť,” dodal.