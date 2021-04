Síce počas svojho vystúpenia pôsobila sebaisto, neskôr priznala, že to tak vôbec nebolo. ,,Bol to taký míľnik mojich schopností. Bolo to mega náročné a ja som bola naozaj zúfalá. Aj som sa tešila z víťazstva, ale aj som bola zúfalá z toho, že to bolo pre mňa náročné. Vyliezť na tú tyč, udržať sa na tej jednej ruke. Tým, že som hrozne dlho netrénovala, som bola rada, že to mám za sebou. Pretože som sa vyšplhala na tyč a tam som už mala kyslíkový dlh. Nočná mora, ešte niekoľko dní som mala svalovicu,” priznala pre markiza.sk.

Evelyn trénovala pole dance. Zdroj: Instagram