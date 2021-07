Monika Haasová

Medzi obľúbenú detskú herečku patrila bez pochým Monika Haasová, ktorá hrala legendárnu Bambuľku. "Ľudia si nás častokrát mýlili, " priznala pred rokmi v relácii RTVS Fetiše televíze Zuzana Haasová. "Ja som bola len rada," zapojila sa Monika. "No lebo si mala pokoj," smiala sa jej sestra Zuzka. "Potom som však mala také pochybnosti, že čo je ozajstné kamarátstvo a aj tí prví nápadníci v 14 rokoch. Vtedy som všetkých podozrievala, že to je len preto, lebo som hrala Bambuľku. Stále to bolo prítomné, aj keď som išla do Slovenského národného divadla, kde som hosťovala ako 16- ročná. Stále to bolo o tom, že kvôli Bambuľke... čiže nejako ma to vykoplo, že som sa rozhodla ísť do Holandska," pokračovala Monika. "Ja zo srandy niekedy hovorím, že Bambuľka bola vrchol mojej kariéry. No ja nepociťujem, že by som potrebovala niečo podobné znova zažívať," dodala Monika.

Dedo Jozef a Bambuľka. Zdroj: RTVS

Medzi ďalší klenot televízneho socializmu patrila aj Zlatá brána. Táto hudobná relácia pre deti a mládež sa vysielala v 70.-80. rokoch na Československej televízie. Medzi hity Zlatej brány patria pesničky, ako „Bola raz malá hviezdička“, „Klope dáždik“, „Bryndza“ či „Čumbulák (vesmírny je bubák)“. Hviezdou tejto relácie bol aj líder kapely No Name Igor Timko.

Igor Timko

"Dokonca si pamätám, aký vplyv mala Zlatá brána, keď sa odvysielala. na dievčatá v triede. Normálne keď to bolo odvysielané, tak takmer týždeň som bol spolužiačkami obletovaný, milovaný, zbožňovaný. Postupne to ale vyprchalo. Tešil som sa, kedy odvysielajú ďalšiu časť, lebo znova to zo mňa spravilo tú hviezdičku. Ja som sa proste niesol. Mne sa páčilo, že nás nálepkovali týmto, že Zlatá brána a boli ste tí z telky. Niektorí učitelia to tak brali, že už sme umelci," priznal v relácii Fetiše televízie Timko.

Igor Timko ako malý chlapec v Zlatej bráne. Zdroj: RTVS

Zážitky Tlučkovej, Landla a Zatovičovej čítajte na druhej strane