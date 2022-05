S českým sexuológom, gynekológom, popularizátorom sexuológie a súdnym znalcom v tomto obore, Radimom Uzlom, sa najbližší lúčili v Strašnickom krematóriu v Prahe. Zhruba pol hodiny pred začiatkom obradu sa začali schádzať prví smútoční hostia. U tých prevažne prevažovali červené ruže. Prišiel aj riaditeľ Odboru protokolu Kancelárie prezidenta republiky Vladimír Kruliš, ktorý sa s pozostalými privítal podaním ruky. Dorazila aj skupina mužov v rôznych vojenských uniformách.

Radim Uzel stihol ešte natočiť reklamu na výživový doplnok. Zdroj: Holičová Tamara

Nechýbal sexuológ Petr Weiss a zástupca z erotického časopisu. Krátko pred 14. hodinou sa hostia premiestnili do Veľkej obradnej siene. O pol tretej začali smútiaci hostia opúšťať sieň a rodina vyniesla veniec. So zdravotnými problémami sa známy sexuológ potýkal od roku 2020. Najprv prekonal ťažký covid, o rok neskôr si vypočul diagnózu rakoviny žalúdka. „Mám niečo so žalúdkom, nejaký nádor. Trošku mi to pooperovali. Mám za sebou aj chemoterapie,“ priznal vtedy webu extra.cz.

Veľké starosti si o neho ľudia začali robiť tento rok v marci, keď sa objavil na slávnostnej udalosti na Pražskom hrade, kde si od prezidenta Miloša Zemana prevzal štátne vyznamenanie. Bol poblednutý a vychudnutý. „Schudol som 20 kíl, som vážne chorý a skoro mŕtvy, prosím pekne,“ šokoval vyhlásením.

"Objavili sa mi ďalšie nádory. Niekedy môže vysoký vek spomaliť postup choroby, ale záleží na type rakoviny. Keď je to ako v mojom prípade ešte spojené so strašným covidom, ktorý som prekonal a veľa zdravia mi nezanechal, a ešte aj s ťažkými psychickými stresmi, umrela mi medzičasom manželka, tak je to o to horšie,“ pokračoval s tým, že mu zostáva maximálne rok života. Choroba však mala oveľa rýchlejší spád, ako predpovedal. „Dedo zomrel z nedele na pondelok v motolskej nemocnici,“ povedal Blesku Ján Uzel, vnuk zosnulého sexuológa s tým, že pohreb bude v rodinnom kruhu.