„Dnes sa zrútil svet,“ napísala v utorok pred deviatou hodinou ráno Monika Trávníčková na svojom Facebooku. Českému Blesku následne rodina potvrdila, že sa stalo to, čoho sa jej rodina veľmi bála. „Ja som v poriadku. Ale jej maminka... Ach jaj,“ odpísal Blesku na otázku, čo sa stalo zdrvený Trávníček.

Pavel Trávníček nedávno oslávil 70-ku s manželkou a najmladším synom. Zdroj: archív P. T./blesk

Minulý týždeň vydesená a bezohladnou spoločnosťou sklamaná Monika vyjadrila nepochopenie nad zľahčovaním koronavírusu. Ako neškodnú „chrípočku“ ho nanešťastie vnímala aj jej mama. „Moja mama si to myslela tiež a týždeň ležala doma v domienke, že má chrípku, že to nič nie je. Dnes (19. novembra, pozn. red.) bola hospitalizovaná s COVIDOM a zápaľom pľúc v prostjeovskej nemocnici,“ uviedla hercova manželka pred pár dňami. Jej mama sa pravdepodobne nakazila v opatrovateľskom zariadení, kde pracovala a denne bola v kontakte s pozitívnymi pacientmi. „Bola to otázka času. Pre týchto ľudí v zdravotných a sociálnych službách to je veľmi vysilujúce a stresujúce obdobie a majú môj veľký obdiv a veľmi im ďakujem za pomoc,“dodala zdrvená Monika.