Hospodár Martin Bagar si pre farmárov pripravil špeciálnu úlohu, a to súťaž krásy Miss. Keď to však dievčatá počuli, ostali poriadne rozladené. Za posledné obdobie totiž dosť pribrali a s kilečkami navyše sa musia v bikinách ukázať celému Slovensku.

No nielen ženy, ale aj muži sa budú musieť prejsť po móle v plavkách. Hospodára a Evelyn najviac zaujme Vladko, ktorý v trenkách predvedie gigantickú pýchu. Ukrajinec sa však so svojím hurikánom do knihy rekordov nezapíše - takéto mega proporcie do trenírok si totiž sám vyrobil. Ale v prvom momente všetci iba lapali po dychu.

Čo sa týka farmárok, jedenie múčnych placiek sa najviac odrazilo na Sáre. Kto sa stane misskou a „missákom“ Farmy, uvidíte už dnes večer na Markíze.

