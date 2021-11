Spevák sa prvýkrát oženil ako dvadsaťročný. Jeho vyvolenou sa vtedy stala Helga (66), ktorá mu porodila dcéru Denisu (48). Keď mala Denisa trinásť rokov, Meky sa rozhodol odísť od rodiny a v roku 1987 nasledoval rozvod. Žbirka sa nikdy netajil tým, že počas slávnej éry skupiny Modus bol zamilovaný do Mariky Gombitovej. Spoločne pôsobili na pódiu, aj v súkromí mali k sebe blízko. A keď speváčka v novembri 1980 bojovala o život po vážnej autonehode, pre Žbirku to vraj bola veľká rana. „Marika mi napadne vždy. Áno, páčila sa mi aj ako žena. Veď komu by sa nepáčila, asi nie som sám. Navyše je to osobnosť,“ vyjadril sa v minulosti Žbirka.

Meky s milovanou Katkou. Zdroj: facebook/Miro Zbirka

No potom mu do života vstúpila žena, ktorá mu zmenila život od základov. Zamiloval sa do výrazne mladšej Češky Kataríny, s ktorou napokon v roku 1988 skončil pred oltárom. „Mňa žena určite zmenila k lepšiemu. Ak to mám konkretizovať, tak Katka zo mňa vydolovala toho pôvodného Mekyho, ktorý sa v istom čase zmenil na kohosi iného, a vrátila ma naspäť do zabehnutých koľají,“ zveril sa pre médiá po uši zamilovaný spevák.

Katka, ktorá bola spevákovou druhou manželkou, pochádza z veľmi dobre situovanej rodiny. Jej otec je právnik. Jeho predkom bol významný architekt, rodinne zviazaný aj s Havlovcami. Miro Žbirka mal aj preto veľký rešpekt a trému, keď sa šiel po prvýkrát predstaviť jej rodičom. Prijali ho však veľmi dobre, čo ho posmelilo, aj keď predtým neboli veľmi nadšení vzťahom ich dcéry so spevákom. "Neboli radi. Nepoznali ho, báli sa, že s ním odídem na Slovensko. Potom mi povedali: Tak ho priveď. Meky bol veľmi nervózny, ale dopadlo to perfektne. Moja mama na neho nedá dopustiť," vyjadrila sa dávnejšie manželka zosnulého speváka.

