Martina Štofaníková sa stala známou vďaka vzťahu s tenistom Dominikom Hrbatým. Pozornosť však upútala aj po ich rozchode, pretože si začala s Borisom Kollárom. Po troch dcérach mu práve ona porodila jeho prvého syna, ktorý dostal meno Šimon Heliodor.

Rory Sabbatini manželkou Martinou. Zdroj: archí­v M. S.

Keďže Martine prekážalo, ako Kollár žije, vzťah ukončila. No ešte dlhé roky žila s nálepkou Kollárova exmilenka. Po čase sa rozhodla odcestovať do Ameriky. A práve tam stretla svojho princa, športovca Roryho Sabbatiniho. V októbri v roku 2014 sa pochválila veľkým životným krokom. Za golfistu sa tajne vydala za veľkou mlákou. Na sociálnej sieti vtedy zmenila stav na "vydatá" a okamžite si zmenila aj priezvisko po svojom manželovi Sabbatini. Martina mala počas svojho veľkého dňa na sebe úzke biele svadobné šaty s vlečkou a jej rozpustené natočené vlasy zdobil čipkovaný závoj dlhý až po zem. Odvtedy žije v USA spolu so synom a mamou.

,,Bolo to spontánne. Rory, môj manžel, je profesionálny golfista a mal turnaj v Las Vegas, preto sme to celé zrealizovali tam. Okrem toho nie som zástankyňa veľkých svadieb. Vždy som si predstavovala, že ak sa raz vydám, bude to tajné a po svadbe to oznámime všetkým známym. Presne tak to aj bolo. Boli sme tam len my a svedkovia," priznala nám vtedy.

Martina s manželom Rorym. Zdroj: Instagram - Martina Sabbatini

A ako sa vlastne zoznámili? ,,Bolo to na golfovom turnaji, ktorý sa konal v blízkosti Miami. V tom čase som tam na Borisovo pozvanie trávila so synom dovolenku, a keďže som už tretí rok vášnivá golfistka, bola to moja prvá príležitosť pozrieť si priebeh veľkého profesionálneho turnaja. Tam som ho prvýkrát zaregistrovala. Spoznávať sme sa však začali až prostredníctvom internetu. Najskôr sme si písali, potom telefonovali, vymieňali si informácie o svojom živote a potom prirodzene prišlo stretávanie," netajila sa.

Len minulý rok sa presťahovali do luxusnej štvrti na Floride. Novú luxusnú vilu si zadovážili za 400-tisíc eur a okrem nádherne zariadeného interiéru majú k dispozícii aj golfové ihrisko. Martina je po boku amerického športovca šťastná a žije si tam ako kráľovná.

Prečítajte si tiež: