Budúci rok by oslávili 15 rokov spoločného hrania, ale bohužiaľ sa tak nestane. Spevák František Nedvěd (†73) prehral boj so zákernou chorobou. Jedným z posledných, kto s ním pred týždňom stál na javisku v Olomouci, bol hudobník Petr Kocman (45). Ten opísal, ako spevák už trpel.

Náhly skon Nedvěda zasiahol aj kamaráta Kocmana „No, tak samozrejme odchod každého človeka je bolestivý a obzvlášť človeka, ktorého máte extra rád, ktorého takmer denne stretávate na cestách, na koncertoch, na pódiách. My sme to nedávno s Fandou počítali, že budúci rok by to bolo 15 rokov, čo spolu koncertujeme, hráme, tak sme sa ešte nad tým čudovali, ako je to možné, že ten čas tak strašne letí. Takže by sme budúci rok mali také polookrúhle výročie a zrazu je všetko inak," prezradil v relácii Dobré ráno na ČT1 Petr Kocman, ktorý patrí medzi najlepších gitaristov country hudby. A tak niet divu, že ho vo svojej kapele mal František Nedvěd.

Spevák František Nedvěd zomrel vo veku 73 rokov. Zdroj: profimedia

„Navyše je to zvláštne v tom, že sme ešte pred týždňom hrali v Olomouci, kde Fanda vystúpil, spieval a zrazu uplynie týždeň a je všetko inak. Sú určité veci, s ktorými sa človek nedokáže vyrovnať," hovorí hudobník. „Bez nadsázky môžem povedať , že Fanda bol pre mňa jedným z najväčších bojovníkov, čo poznám. Fanda bol človek, ktorý na sebe nikdy nedával nič poznať - chorobu, bolesť, a preto bol jedným z muzikantov, ktorý keď mohol prísť na javisko, čo v minulosti niekedy nešlo, pretože mal naozaj veľké bolesti, tak jednoducho na to javisko išiel. Aj napriek veľkým bolestiam neváhal prejsť 500 kilometrov a vystúpiť, nikdy by to len tak nezrušil," spomína na Františka Kocman, ktorý opísal aj posledné Nedvědovo hranie pred publikom.

„Fanda vyšiel na javisko, vystúpil, zaspieval a ešte na konci, čo bude aj jedna spomienka pre mňa, celé publikum mu postojačky tlieskalo a Fanda bol dojatý. Musel mať obrovské bolesti, ale nikomu nič nepovedal, ale my sme to spoznali, že všetko je iné ako predtým. Bol to veľký bojovník, ktorý bojoval do poslednej chvíle," tvrdí Petr.

Pred časom sa Nedvěd nechal počuť, že po udobrení s bratom Honzom plánujú spoločný koncert podobný tomu na Strahove v roku 1996. „Môžem potvrdiť, že to skutočne bolo v pláne, či len jeden koncert, alebo viac, to nebolo jasné, ale teraz je už jasné, že nebude nič," dodal Kocman.