Po náhlej smrti herca Štefana Kožku (†66) ešte v decembri minulého roka zomrel i moderátor a gurmán Peter Justin Topoľský (†69). Necelé tri mesiace na to navždy odišla aj jeho milovaná mama, pani Vierka (†90).

Peter Justin Topoľský († 69) bol krátko pred smrťou pozitívny na koronavírus. No ako sa nám podarilo potom zistiť, trpel aj na iné zdravotné problémy. „Z dnešnej filmovačky mojej relácie Čo chutí Justinovi," napísal k fotke z 10. decembra Topoľský na Facebooku, na ktorej pôsobil spokojne a šťastne. Nič nenasvedčovslo tomu, že by mal nejaké ťažkosti. Bol plný života a odhodlaný pracovať. Začínal totiž natáčať vlastnú gurmánsku reláciu. Topoľský, ktorý inak roky býval pravidelným hosťom rôznych spoločenských akcií, na ktoré chodieval občas aj s mamou, trpel viacerými zdravotnými ťažkosťami.

Peter Justin Topolský Zdroj: Profimedia

Na svoju mamu Vierku (90) nedal Justin dopustiť a boli ako nerozlučná dvojica. Pravidelne si s ňou doprial obedy či večer v reštauráciách a dokonca s ňou do smrti býval pod jednou strechou v širšom centre Bratislavy. Rodina i okolie jej o náhlom skone jej syna ani nepovedali, lebo vraj by to nemusela zvládnuť. Pani Vierke sa však po jeho odchode priťažilo a tiež mala prekonať Covid. A prešli necelé tri mesiace a Justinova mama sa podľa portálu ereport.sk v utorok navždy pobrala za milovaným synom. Zomrela na zlyhanie srdca, s ktorým mala dlhodobo problémy.