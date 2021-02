Manželia Patrik a Zlatica Švajdovci patria k najstabilnejším párom nášho šoubiznisu. No aj u nich doma to občas vrie a dvojica sa vie aj ,,do krvi” pohádať. Najhoršie je to však vtedy, keď majú tichú domácnosť a večer musia spolu moderovať Televízne noviny. Keď nabudúce uvidíte tieto ich gestá, budete vedieť, že mimo kamier sa nebavia a niečo sa medzi nimi stalo.

Napriek tomu, že na obrazovkách aj v súkromí pôsobia vždy zohrato, aj oni riešili v minulosti mnoho ťažkostí vrátane väčších kríz. Aj hádky sú u nich doma úplne bežné ako u väčšiny manželských párov. Problém však nastáva, keď sa posekajú a večer musia spolu moderovať Televízne noviny.

Zlatica Puškárová Zdroj: Instagram Z. P.

„No to sa bežne stáva. My máme taký rituál, že keď sme pohádaní alebo keď máme tichú domácnosť, tak na začiatku Televíznych novín sa na seba nepozeráme a ani na konci. Robíme niečo s papiermi alebo tak,” priznal v rádiu Švajda. Diváci tak už budú presne vedieť, kedy sú na seba urazení a nebavia sa spolu. „To je taká predtucha toho, že sa niečo stalo,” pokračoval moderátor, ktorý načrtol aj tému, ktorá neustále divákov aj po toľkých rokoch zaujíma. O čom sa rozprávajú tesne pred začiatkom vysielania? „To sú moderátorské tajnosti, ale väčšinou to nemá zmysel, čo si hovoríme. Tam si väčšinou povieme, že nezabudni, že ideš prvý alebo tak,” dodal Švajda.

Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda Zdroj: Instagram

Čo sa však týka ich verejných hádok, dve poriadne si strihli v júli 2016. Vtedy dvojica moderovala správy vonku spred budovy SND. Tí, ktorí sledovali Televízne noviny z pohodlia domova, videli na obrazovkách ich profesionálny výstup, no prítomní ľudia zažili šok. Mimo kamier pôsobili manželia ako cudzí ľudia. Počas reklamných prestávok na seba ani len neprehovorili, Patrik sa nervózne ovieval papiermi a Zlatka sa česala. A keď už medzi nimi vznikol nejaký krátky dialóg, jeden na druhého štekali ako psy. „Čítaj!“ okrikovala Zlatica Patrika pri nácviku. On jej to vracal rovnako: „Ty čítaj!“ Potom prešlo len pár dní a napätá situácia sa zopakovala. Ale v štúdiu. Pár sekúnd pred začiatkom živého vysielania Zlatica prudko gestikulovala, rázne si napravovala kostým a rovnako ostrým pohybom posunula Patrikovi pero. Ten sa len nechápavo prizeral, pretože jedno už mal, čo jej začal ukazovať. Tá ho však ignorovala a nevenovala mu ani pohľad!

Prečítajte si tiež: