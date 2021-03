Slovensko-ukrajinský 12-dielny historicko-dobrodružný seriál inšpirovaný slovanskou mytológiou tu ešte nebol. Televízia JOJ ho začala natáčať v roku 2019 na Ukrajine. Režisérom je skvelý Peter Bebjak a producentkou Wanda Adamík Hrycová. Novinka pritiahla k televíznym obrazovkám veľké množstvo zvedavých divákov. Aké sú prvé ohlasy?

Andy Hryc a Dušan Cinkota. Zdroj: TV JOJ

"Cením si tvorcov, že sa pustili do takého projektu. Bolo to super, hlavne musím pochváliť scenár a hercov, teším sa na ďalšie časti," napísal pán Dalibor. "Rozbeh dobrý, tak dúfajme, že to bude tak aj pokračovať," pokračovala Lea. "Konečne nejaký poriadny slovenský seriál. Ako jasné, mal nejaké chybičky, ale slovenská tvorba sa predsa nedá porovnávať so zahraničnou. Každopádne som rada, že sa dozvedám niečo o mytológii a živote Slovanov," napísala Baška. Podobný pozitívych komentárov bolo viac, no našli sa aj diváci, ktorým prekážala jedna vec. "Tá hudba v pozadí mi trochu prekážala," napísal Matúš. "Neuveriteľne rušivá hudba, absolútne kazí celý dojem zo záberov," pridala sa diváčka Veronika. ,,Hudba v pozadí je priam strašná. Neviem, aký bol úmysel , ale rozhodne kazí dojem. Ale Tomáš Maštalír je skvelý," napísali ďalší. Aký je váš názor?

