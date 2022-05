Na premiéru bola pozvaná aj sestra Ivety Bartošovej Ivana. Zo začiatku sa však zdalo, že do Lucerny nakoniec nedorazila. Ivetino dvojča však sedelo v hornej lóži so synovcom Arturom. Po dlhom čase sa tak všetkým naskytol naozaj dojímavý pohľad na najbližšiu rodinu zosnulej speváčky. Artur s ochotou zapózoval, no na Ivane bolo vidieť, že z toľkej pozornosti je trochu rozhodená. Je ale nutné povedať, že bez ich súhlasu by seriál vôbec nevznikol.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Zdroj: MARTIN DOMOK

Ivana sa kedysi tiež venovala hudbe a bola známa ako Viana. Momentálne pracuje ako hotelová služba rehabilitačnej kliniky. Premiéru si nedal ujsť ani jediný syn Petra Sepéšiho Petr Belhocine. Ten však dlhé roky netušil, kto je jeho otec. „Chalani v škole stále hovorili o svojich otcoch, ja som nemohol, a tak som sa mamy raz opýtal. Nakoniec mi povedala pravdu, ukázala mi otcove fotky, pustila jeho piesne a ja som začal byť na otca veľmi hrdý,“ priznal českému Blesku. Po smrti mamy Petra Sepéšiho sa stal Sepéšiho jediným dedičom, z hitov Knoflíky lásky alebo My to zvládnem mu stále chodia tantiémy. Blesku však prezradil aj to, že hoci tvorcovia každý detail v seriáli konzultovali s Arturom a bez jeho dovolenia by ani nič nevyšlo, s ním nikto nič nekonzultoval.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Na snímke je Vojtěch Vodochodský - hlavný predstaviteľ Petra Sepéšiho. Zdroj: MARTIN DOMOK

V čase, keď bol Sepéši a Bartošová na výslní, si všetci mysleli, že sú do seba bezhlavo zamilovaní, pravda však bola, že on sa zapozeral do predavačky z obchodného domu Kotva v Prahe Marie Kovaleckej, ktorá s ním otehotnela. Synovi Petrovi totožnosť otca tajila do 12 rokov.

Všetci hostia sa však najviac tešili, keď na premiére zbadajú syna Ivety Bartošovej a Ladislava Štaidla Artura. 25-ročný mladík prišiel v dobrej nálade a bez problémov pózoval fotografom. „Artur je skvelý chlapec. Počas natáčania scény Knoflíky lásky sa tam Artur viackrát mihol, ale nestihli sme sa viac rozprávať. Artur bol na natáčaní dva alebo trikrát,” povedal nám herec Vojtěch Vodochodský, ktorý stvárnil Petra Sepéšiho. Minisériu môžete sledovať od zajtra na platforme VOYO.