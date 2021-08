Adriana Poláková začala v Markíze pracovať ako moderátorka Telerána v roku 2005. Najprv tvorila dvojicu s Gregorom Marošom a v roku 2007 sa jej moderátorským partnerom stal Daro Richter. Po rokoch sa však rozhodla, že v relácii končí. Dôvodom bolo sťahovanie za priateľom do Rakúska. S ňou sa rozhodol odísť aj Daro. No ako sme sa nedávno dozvedeli, v tíme Telerána ostáva. Nie však ako moderátor. Dvojicu nahradila nová mladá krv, Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Tí mali dnes svoju prvú premiéru a reakcie divákov hovoria jasnou rečou. Z niektorých postrehov však ,,starí" moderátori Telerána radosť mať nebudú.

Premiéra nových moderátorov Telerána. Matúš Krnčok a Zuzana Čimová nahradili Polákovú a Richtera. Zdroj: tv markíza

,,Zlatí sú, Zuzka je krásna a šikovná žena, Matúš uz ostrieľaný moderátor, takže sa na nich veľmi dobre pozeralo. Nech sa im darí," reagovala diváčka Veronika. ,,Super. Chcelo by to výmenu asi na každom moderátorskom poste v Teleráne - bez urážky," skonštatovala Anna. ,,Na to, že majú prvé vysielanie, tak sú perfektní. Tešila som sa na vystresovaných koktajucich moderátorov a nič. Ide im to," vychválili ich ďalší. ,,Príjemná zmena a Zuzka je krásna. Prajem obom veľa úspechov," kopili sa pozitívne reakcie. ,,Ona je krásna, konečne vidíme mladú moderátorku," napísala Amália.

Anketa Čo hovoríte na výkon nových moderátorov? Boli perfektní, veľmi príjemná zmena. 77% Mali vybrať niekoho iného. 5% Super voľba, mali by vymeniť aj zvyšných moderátorov. 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

