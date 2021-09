Manželke českého premiéra Andreja Babiša Monike robila spoločnosť v ten večer exmanželka Karla Vágnera a dcéra Vivien Babišová. V Česku sa blížia voľby, ako sa to prejavuje u nich doma? „Úprimne povedané, my sa veľmi nevidíme. Snažím sa venovať deťom v domácnosti. Boli sme na dovolenke s deťmi, aby sme si užili pekné počasie, naozaj sa veľmi s manželom nevidíme,“ prezradila Babišová pre markizácku Smotánku nie príliš nadšene. A čo by bolo lepšie – keby nadchádzajúce voľby pán Babiš vyhral, alebo nie? „Samozrejme, najlepšie by bolo, keby sa úplne stiahol z politiky,“ dodala Monika.

Monika Babišová s manželom. Zdroj: Instagram/Monika Babišová