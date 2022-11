Ako ďalší sa v Extrémnych premenách pustil do boja s kilami Peter Hlavatý (40) z Holíča. Ten sa vyjedol na neuveriteľných 218 kg.

Peter má srdcovú arytmiu. Keď mu ju diagnostikovali, začal brať extrémne veľa liekov a prestal sa hýbať. Bál sa, že zomrie, tak sa radšej šetril. Vtedy začal extrémne priberať a dostal sa až na dnešnú hrozivú váhu. Pomôcť by mu mohla operácia srdca, ale nemôže na ňu ísť pre svoju obezitu. Nosnosť operačného stola je totiž maximálne 160 kilogramov. Ocitne sa v slepej uličke a vôbec nevie, ako situáciu zmeniť. Konzumuje obrovské množstvá jedla a vôbec sa nehýbe.

Morbídne obézny Peter Hlavatý (40) z Extrémnych premien sa vyjedol na 218 kíl. Zdroj: TV MARKÍZA

Peter má dvoch malých synov (3 a 5 rokov), za ktorými vôbec nestíha. Neučí ich bicyklovať ani lyžovať, ani s nimi nehrá futbal. S jeho váhou je to nemožné. Problém mu robí chôdza, aj iba obyčajné státie na mieste. Operácia srdca by mu výrazne zmenila kvalitu života. Na tú sa však dostane, až keď schudne. Ako to napokon celé zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.

