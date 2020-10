Jozef Vajda zavítal do Telerána, kde otvorene prehovoril aj o vzťahu so Studenkovou. „So Zdenkou sa poznáme od školy, od roku 1972. Odvtedy sme v podstate nepretržite spolu. V divadle aj pred médiami, aj úplne všade. Keď to tak vezmem, s touto ženou som bol najdlhšie,“ zahlásil Vajda, čím pobavil aj moderátorov Lenku a Romana. Herec si dokonca presne pamätá, čo mala Zdenka oblečené na skúškach.

Zdena Studenková vyzerá v poslednej dobe čím ďalej, tým lepšie. Zdroj: Profimedia

„Zelené minišaty a čierne čižmy. Bolo to veľmi výrazné, keď som si to tak zapamätal a pozeral som sa na ňu s nemým úžasom ako chlapec z dediny - lebo bola veľmi suverénna a krásna,“dodal Vajda, ktorému dokonca Studenková niekedy pomáha aj ako psychológ.

Mohlo by vás zaujímať: