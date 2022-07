Katka a Meky posledné obdobie pomerne intenzívne spolupracovali a okrem kolegov sa z nich stali aj výborní kamaráti. „Meky sa stal mojím priateľom. Bolo to celé zvláštne. On si ku mne vybudoval taký intenzívnejší vzťah. Akoby si ma vybral spomedzi všetkých spevákov. Začal ma postupne volať na koncerty – na hosťovačky. Ja som veľmi rada vždy prišla. Postupne sme si vybudovali vzťah. A potom mi hovorí, Katka, ja som sa tak ťukol do čela, prečo ty stále spievaš moje staré veci, musíme mať nejakú spoločnú pesničku. Zažili sme spolu kopu pekných vecí,” prezradila Katka v relácii Boris a Brambor a netajila sa tým, že s jeho odchodom sa dlho nevedela vyrovnať.

„To, že nie je medzi nami, som naozaj dlho vstrebávala. Veľmi hlboko sa ma to dotklo, je mi to veľmi ľúto. Meky mal ešte obrovskú vôľu žiť či tvoriť. Mňa jeho energia vždy fascinovala. Mne by sa v jeho veku nechcelo už nič. On síce dudral na svoju Katku, že ho niekam stále vezú...” pokračovala speváčka. „Cítila som sa ako vyvolená, že po tej Marike si takto vybral mňa, to ma veľmi tešilo. Chýba mi, je tu po ňom smutno, pre mňa a aj pre jeho fanúšikov,” dodala na záver.