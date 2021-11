V detskej verzii Tvojej tváre súťaží aj Nela Kronauerová (10). Tá sa v ostatnom kole prezliekla za Kylie Minogue (53) a zaspievala jej hit Loco-Motion. To, čo nasledovalo potom, nečakal nikto.

Markíza prvý raz odvysielala Tvoju MINI tvár v sobotu v popoludňajších hodinách. Detskí súťažiaci sa znova prezliekli za rôzne hviezdy a odspievali ich hity. Malá Nelka sa prevtelila do Kylie Minogue. Jej vystúpenie zverejnil na svojom Instagrame komik Fero Joke, ktorý je jej mentorom. V príspevku označil aj spevácku divu Kylie. Tá to nenechala bez povšimnutia.

Kylie Minogue Zdroj: Instagram.com/@kylieminogue

Popová diva nelenila a Ferov príspevok okomentovala slovami: „Amazing“. To znamená v preklade úžasné. No to nebolo všetko. Speváčka neskôr klikla aj na profil malej Nelky, kde reagovala na jej fotku z Tváre, pod ktorú napísala tri červené srdiečka. Toto nikto nečakal ani vo sne. Malá Nelka v mene jej otca, ktorý jej spravuje konto na Instagrame, reagovala na jej komentár, kde jej veľmi pekne poďakovala.

